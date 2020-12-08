حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: اعتمد على نفسك ولا تتوقع مساعدة أحد، أنت قادر على حلّ كل أمورك والتوصل إلى النتائج التي تتوخاها.

عاطفيًا: تتلقى إتصالًا يحمل إليك أخبارًا سارّة تخصّ الشريك، فتفرح بدورك له وتهنئه.

صحيًا: تحاول القيام بالمستحيل للمحافظة على هدوء أعصابك، لكن محاولاتك لن تبوء بالفشل.

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