مميزات وعيوب فتاة برج الجوزاء

لمواليد كل برج من الأبراج الفلكية صفات وأسرار خاصة بهم وتميزهم عن غيرهم، هناك من يتميز بالعصبية ومن يتميز بالذكاء ومن يتميز بالرومانسية، وعند ارتباط الأشخاص بشريك من مواليد أي برج مختلف عنهم أول ما يبحثون عنه هو صفاته ومميزاته وعيوبه.تتحدث لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، عن أبرز صفات ومميزات وعيوب المرأة مولودة برج الجوزاء.

تقول منى: "من أكثر الأمور التي تحبها المرأة مولودة برج الجوزاء في الرجل هو ذكاءه، فالرجل الذكي يعرف كيف يجعل العلاقة أطول ودائمة، لأن المراة الجوزاء مزاجية جدًا، وتماطل في قرار الارتباط بالرجل الذي يضمن وجودها بجانبه بشكل دائم كما تحب أن يفهمها الرجل من الإشارة الأولى بالإضافة إلى تمتعها بموهبة التعامل مع الآخرين ومن دون ارتكاب الأخطاء".

وتستكمل: "تعجب المرأة بالرجل الذي يدخل بالنقاشات الثقافية ولديه ثقافة واسعة في كل المجالات وتشعر بالملل بشكل سريع جدًا، لذلك فهى تنجذب الى الرجل الذي يحب التغيير الدائم، لأن هذا الأمر يكسر الروتين في العلاقة وتفضل الرجل الذي يشارك في النشاطات العامة ليثبت نفسه، لكن مع تحقيق توازن بين حياته الخاصة وحياتهما معًا".