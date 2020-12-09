4 أبراج محظوظة عاطفيا في عام 2021

اسابيع قليلة تفصلنا عن بداية عام جديد ومع تغير حركة الكواكب والفلك كل فترة، تتغير حظوظ الأشخاص وتلعب الأبراج الفلكية دورا على صعيد العلاقات العاطفية، وتتحدث للدستور عالمة الفلك منى أحمد عن أكثر الأبراج حظا في الحب عام 2021.مواليد القوس من أكثر الأبراج حظًا في الحب خلال عام 2021، سيقضون لحظات كثيرة من الرومانسية والسعادة، أما المتزوجون ستبدأ حياتهم العاطفية في الاستقرار بحلول فصلى الربيع والصيف.

- برج الأسد:

يتميز برج الاسد بحظوظه العالية مما يجعله يقابل حب حياته في عام 2021، بالنسبة للمتزوجين فسيبدأون التفكير بجدية في الإنجاب.

- برج العذراء:

سيبدأ الحظ في الابتسام لمواليد العذراء في الحب خلال عام 2021، الأزواج سيكونون أكثر حظا من ناحية استقرار العلاقة مع الشريك وخلوها من المشاكل.

- برج الجدي:

من المتوقع أن يبدأ مواليد الجدي بعلاقة حب خلال فصل الصيف عام 2021، وفي حالة وجود علاقة بالفعل ستكون الأجواء هادئة ومستقرة.