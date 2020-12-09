«أكل وحفلات».. كيف تقضي ليلة رأس السنة حسب برجك؟

أسابيع قليلة تفصلنا عن الاحتفال ببداية العام الجديد 2021، فليلة رأس السنة من الليالي المميزة التي ينتظرها الجميع ليتمنوا أمنيات جديدة وكل مولود من مواليد الأبراج الفلكية يفضلون قضاء ليلة رأس السنة بطريقتهم الخاصة، وتختلف هذه الطريقة حسب كل برج فلكي تتحدث اليوم لـ"الدستور"، خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن كيفية تمضية مواليد الأبراج الفلكية المختلفة ليلة رأس السنة لعام 2021.- برج الحمل:سيحرص مواليد برج الحمل على الاستفادة من ليلة رأس السنة، وبما أنهم لديهم العديد من الأصدقاء والعلاقات في أماكن مختلفة فإنهم سيتم دعوتهم لأكثر من حفلة لقضاء ليلة رأس السنة وسيفعلون كل ما في جهدهم لحضورها كلها.

- برج الثور:

سيهتم مواليد برج الثور بالطعام، سيحضرون قائمة بالأكلات التي يرغب فيها كل أفراد العائلة ويحضروها كلها حسب طلب كل فرد ويقومون بإعدادها بأنفسهم، فلا يوجد شيء يسعدهم أكثر من الطعام.

- برج الجوزاء:

قضاء الوقت بصحبة الأصدقاء الذين يفضلهم مواليد برج الجوزاء هو أهم شيء يحرصون عليه في هذه الليلة، ولهذا سيحرصون على حضور حفلة أو تجمع في منزل أحد الأصدقاء.

- برج السرطان:

يقدس مواليد برج السرطان الراحة والجلوس في المنزل أمام التلفزيون بجانب عائلتهم الصغيرة التي يحبوها، لهذا سيحرصون على طلب الطعام المفضل لهم من أقرب مطعم وقضاء ليلة رأس السنة بصحبة العائلة.

- برج الأسد:

مواليد برج الأسد محبين للسفر والاكتشاف والتعرف على أشخاص جديدة، وسيحاولون قضاء ليلة رأس السنة في مكان مختلف تماما عن الاماكن المعتادة التي يزوروها.

- برج العذراء:

يشعر مواليد برج العذراء بمسئولية تجاه الآخرين ولهذا فسيهتمون أن يكون كل فرد في العائلة يشعر بالسعادة في تلك الليلة، وسيحضرون هدية لكل شخص قبل ليلة رأس السنة.

- برج الميزان:

مواليد برج الميزان اشخاص حساسة ويشعرون بالمسؤولية تجاه جميع الناس، لهذا سيفكرون في قضاء الليلة في العمل التطوعي والنشاط الخيري والخروج للتأكد من أن الفقراء يشعرون بالسعادة.

- برج العقرب:

مواليد برج العقرب من محبي المغامرات وتجربة الأشياء الجديدة، لذلك يمكن ان يقضون ليلة رأس السنة من فوق أعلى جبل، أو في الصحراء بجانب النار والاحتفال مع بعض الأصدقاء.

- برج القوس:

سيحرص مواليد برج القوس على قضاء ليلة رأس السنة مع العائلة والأصدقاء معا، لهذا سيحاولون الالتقاء بأصدقائهم في مقهى أو مطعم قريب من المنزل، ثم العودة لاستكمال الاحتفال مع العائلة.

- برج الجدي:

سيحاول مواليد برج الجدي ان يجتمعوا مع عائلتهم الكبيرة وأقاربهم الذين لا يروهم بسبب انشغالهم الكثيرة وأعمالهم فهم يفضلون الجو العائلي المليء بالمرح.

- برج الدلو:

سيقضي مواليد برج الدلو تلك الليلة منعزلين في المنزل أو بالسفر إلى أحد الأماكن البعيدة عن الناس لكي يراجعوا أنفسهم فيما فعلوه العام الماضي وما سيفعلونه العام الجديد.

- برج الحوت:

مواليد برج الحوت سيفضلون قضاء تلك الليلة بصحبة من يحبون، بحجز طاولة في مطعم لتناول عشاء رومانسي وحفلة راقية.