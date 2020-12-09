لكل شخص نوعية مفضلة من الأفلام التي يتفاعل معها، على حسب برجه، حيث يميل كل منا إلى نوع محدد من الأفلام كأفلام الأكشن أو الرعب أو الخيال العلمي على حسب نوع برجه سواء "مائي أو هوائي أو ناري".وتوضح خبيرة الأبراج ندى عادل عن الأفلام المناسبة للأبراج الهوائية، والأبراج الهوائية هي، برج الجوزاء والميزان والدلو وتتصف تلك الأبراج بالمرح والبحث عن السعادة والدخول في العديد من العلاقات فهم اجتماعيون.

الأفلام المناسبة لـ برج الجوزاء:

يفضل أصحاب برج الجوزاء الأفلام السياسية التي تقدم معلومات عن قصص حياة الرؤساء، كما أنهم يعشقون الأفلام.

الأفلام المناسبة لـ برج الميزان:

يتميز أصحاب هذا البرج بحبهم للحياة والحب، لذا غالبا يميلون إلى مشاهدة الأفلام الرومانسية، إلا أنهم يعشقون أفلام الأكشن أيضا.

الأفلام المناسبة لـ برج الدلو:

عادة ما يفضل أصحاب برج الدلو مشاهدة أفلام الخيال العلمي نظرا لعشقهم لكل ما هو جديد في عالم الإلكترونيات، كما أنهم يحبون الأفلام الرومانسية وبصفة خاصة.