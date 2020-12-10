خبيرة فلك: أصحاب الأبراج النارية يعشقون مشاهدة أفلام الرعب

وتوضح خبيرة الأبراج ندى عادل أن أبراج الأسد، الحمل، والقوس تتميز بالحيوية والنشاط والانطلاق طوال الوقت.
أفلام تناسب برج الأسد:
يفضلون مشاهدة الأفلام التي تحكي عن الملوك مثل فيلم “كليوباترا”، كما أنهم يحبون الأفلام المتعلقة بالخيال العلمي.
أفلام لـ برج الحمل:
عادة ما يفضل أفلام الأكشن التي تحتوي على كثير من العنف، مما يناسب طبيعتهم النارية.
أفلام لـ برج القوس:
يهتم أصحاب القوس بالأخلاق والقيم والمبادئ، لذلك يفضلون الأفلام التي تحمل معنى أو قيمة أخلاقية، كما أنهم يعشقون مشاهدة الأفلام الكوميدية، والفيلم الذي قد يستهوي برج القوس هو "،Tangled"
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