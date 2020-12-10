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خبيرة فلك: أصحاب الأبراج النارية يعشقون مشاهدة أفلام الرعب

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لكل شخص نوعية مفضلة من الأفلام يتفاعل معها، حسب برجه، فهناك يميل لأفلام الأكشن، الرعب أو الخيال العلمي "الناري".

وتوضح خبيرة الأبراج ندى عادل أن أبراج الأسد، الحمل، والقوس تتميز بالحيوية والنشاط والانطلاق طوال الوقت.

أفلام تناسب برج الأسد:
يفضلون مشاهدة الأفلام التي تحكي عن الملوك مثل فيلم “كليوباترا”، كما أنهم يحبون الأفلام المتعلقة بالخيال العلمي.

أفلام لـ برج الحمل:
عادة ما يفضل أفلام الأكشن التي تحتوي على كثير من العنف، مما يناسب طبيعتهم النارية.

أفلام لـ برج القوس:
يهتم أصحاب القوس بالأخلاق والقيم والمبادئ، لذلك يفضلون الأفلام التي تحمل معنى أو قيمة أخلاقية، كما أنهم يعشقون مشاهدة الأفلام الكوميدية، والفيلم الذي قد يستهوي برج القوس هو "،Tangled"

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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