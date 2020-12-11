يتحكم في أعصابه.. ماذا يقول برج أحمد حلمي في 2021؟

تصدر النجم أحمد حلمي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره على السجادة الحمراء برفقة زوجته الفنانة منى زكي لتبادل نظرات الحب بينهما وفرحته بتكريمها.

"حلمي" مواليد 18 نوفمبر عام 1976، وتكشف الأبراج عما سيكون عليه حاله في عام 2021 وما سيواجهه من خلال "العقرب".

- على المستوى العاطفي

سيقضي وقتا سعيدا مع زوجته وسيعزز العلاقة بينهما، فسيتم تسويتها بسهولة ويتم التركيز على الحب في العلاقة فقط وسيكون أكثر حرصًا على الاستكشاف والاستمتاع معها.

- على المستوى المهني

ذكاؤه ورغبته ستسمح له بالارتقاء في حياته المهنية، ومن المهم للغاية في هذه المرحلة التحكم في اعصابه في أي موقف قد يعقد بيئة العمل، فهو سيتلقى ما يستحق دون الحاجة إلى مواقف عصيبة.

- على المستوى الصحي

لن تكون هناك مضاعفات صحية كبيرة عليه لكن يجب لأن لا يهمل الراحة ويمارس الرياضة بانتظام ويطبق نظام غذائي متوازن ويمارس أنشطة الاسترخاء ليبعد التوتر حتى لا يؤثر عليه.