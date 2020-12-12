تهتم بصحتها.. ماذا يقول برج منى زكي في 2021؟

تصدرت النجمة منى زكي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها على السجادة الحمراء برفقة زوجها الفنان أحمد حلمي لتبادل نظرات الحب بينهما وفرحته الغامرة عند تكريمها خلال الفعاليات.منى زكي مواليد 18 نوفمبر عام 1976، وتكشف الأبراج عما سيكون عليه حالها في 2021، ما ستواجهه حسب خبيرة اللفلك مني أحمد.

- على المستوى العاطفي:

تشير التوقعات إلى أن حياة منى زكي العاطفية في عام 2021، ستشهد تغييرا كبيرا في علاقتها الرومانسية، فهذا هو العام المثالي بالنسبة لها خاصة بين منتصف إبريل والأسبوع الأول من مايو، عندما يكون فينوس في برج الثور.

- على المستوى المهني:

ستكون أكثر إنتاجية عندما تعمل بمفردها هذا العام لأن العمل مع الآخرين سيشتت انتباهها ولكن أيضا لا تتجنب العمل الجماعي إذا طلب منها ذلك، ولكن لا تبحث هي بنفسها عن المشاريع المتعلقة بالعمل الجماعي ومن شهر يناير إلى شهر مارس ثم من منتصف شهر يوليو إلى شهر نوفمبر سيكون كوكب المشتري في برج العقرب وسيوفر لها ذلك فرص جديدة للعمل وتعلم شيء جديد.

- على المستوى الصحي:

من الأفضل أن تركز بشكل أكبر على حالة الصحية هذا العام لان سيكون هناك مجموعة متنوعة من الأحداث هذا العام التي سوف تتعبها وتجهدها وتحتاج إلى العثور على أشياء للقيام بها يمكن أن تساعدها على الاسترخاء.