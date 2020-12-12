خبيرة تكشف الحالة الفلكية للأبراج بنهاية 2020

قبل نهاية 2020، تقدم خبيرة الابراج والفلك ندي عادل في تصريحات للدستور، توقعات يحملها الفلك لكل برج في النصف الأخير من العام الجاري.يختتم عامه بنجاح كبير في العمل والشؤون الاجتماعيه، ويكون حديث السوشيال ميديا وسط أصدقائه لتهنئته على نجاحاته ودعمه.

برج الثور:

يختم العام باتفاقيات جديدة وتكريمات علي العمل الذى أنجزه.

برج الجوزاء:

حظك قد يكون قليل لكنك تحاول اخفاء التحطيمات على من حولك، أنت محطم عاطفيا وجسديا ومعنويا وعمليا لكل ضحكتك تخفف أعباء الخسارة وسينتهي العام بالارتباط الرسمي أو الخطوبه.

برج السرطان:

تشعر بأنك محسود لديك من ينظر في كل شئ حولك، لكن تأتي في إطار عملك بأشياء جديدة ومتنوعة وتصرف كل ما لديك من مال في عملك أو شراء بضاعه ما إذا كنت تاجر لى زياده دخلك.

برج الاسد:

حظك كان سيئ منذ عامين لكن الفرح يدق الابواب، تحاول أن تجد نفسك مثل الأسد فى تحقيق الأعمال الناجحة.

العذراء:

أنت في حيرة، تبحث عن راحتك لكن تواجه صعوبات وتشعر أنك مكتوف الايدى وتحتار في اختيار السعاده أم المال.

الميزان:

يحالفك فى نهايه العام النجاح وجمع المال، هذه ليست النهايه للعام ياعزيزى بل بدايه حافظ علي حظك.

العقرب:

انت من المحظوظين، العام كان مشوقا لك في الحب والارتباط الرسمي لكنك ستشاهد سنوات الحظ القادمة، احترس من كلام الذي تحكيه عنك يتسبب لك بالحسد.

القوس:

تحقق ارتباط ناجح وحب يمنحك الطاقة.

الجدي:

ستشهد نهايه العام مشروع جديد تتحدث عنه مع صديق لك، يشاركك المشروع، سيكون حليفك الحظ.

الدلو

تواجه المشاكل بشكل لاتقدر عليه الآن، انهي ذلك بالعمل والجهد من أجل النجاح.

الحوت:

تجلب لك الكسل والوخم بسبب كلامك الزائد عن اعمالك، تترك العمل الذي يحقق لك النجاح في المستقبل، اترك الحياة العاطفية جانبا، أبدا عامك بالتفائل فالحب سيأتى أما الحظ لا يأتي مرتين.