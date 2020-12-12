مشاكل وحظ.. كيف يؤثر الكسوف الكلي على مواليد الأبراج؟

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن العالم سيشهد كسوف كلي للشمس بعد غدٍ لتكون تلك آخر ظاهرة من ظواهر الكسوف والخسوف خلال 2020، وحدوث كسوف للشمس يعني مرور القمر أمام الشمس وبين الشمس والأرض.وتكشف منى أحمد، خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، لـ«الدستور»، تأثير ظاهرة كسوف الشمس على مواليد الأبراج الفلكية.

- برج الحمل:

معظم الظواهر الفلكية تقع تأثيراتها على مواليد برج الحمل خاصة وتزول هذه التأثيرات بمجرد انتقال الكواكب لدائرة أخرى، أما الكسوف المتوقع حدوثه هذه السنة فلن يكون له تأثير مباشر على مواليد برج الحمل، لكن يمكن أن يكون هناك مشادات مع الحبيب.

- برج الثور:

بالنسبة لمواليد برج الثور سيكون التاثير عليهم بطريقة مباشرة وسياخذوا وقت قبل القيام بأي خطوة فهذا الكسوف يعتبر بمثابة مطب ذلك اليوم في العمل وسيجعل الأمور الشخصية صعبة إلى حد ما.

- برج الجوزاء:

سيشهد مواليد برج الجوزاء تأثير كبير، لأن هذا الكسوف سيتسبّب لهم ببعض المشاكل المادية خاصة المتعاملين في مجال البورصة.

- برج السرطان:

فترة الكسوف بالنسبة لمواليد برج السرطان ليست مقلقة؛ لأن تأثيرها لن يكون كبير، لكنه سيكون واضح على الجانب العاطفي وما سيشهده من مشاكل مفاجئة قد تظهر فجأة لذلك يجب عليهم التحلي ببعض الحكمة.

- برج الأسد:

سيشهد مواليد برج الأسد يوم حاسم خاصة على الصعيد المهني لذلك يجب عدم اتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بالعمل في ذلك اليوم.

- برج العذراء:

مواليد برج العذراء لن يتأثروا أثناء الكسوف وستظل أمورهم مستقرة أو قد تشهد أمورهم العاطفية بعض الإستقرار في ذلك اليوم.

- برج الميزان:

فترة الكسوف ستكون غير مستحبة بالنسبة لمواليد برج الميزان لانها ستؤثر عليهم في العمل وفي الأمور العاطفية لذلك يجب عليهم الهدوء ذلك اليوم.

- برج العقرب:

سيشهد مواليد برج العقرب يوم عصيب يجب عليهم الإبتعاد خلال هذا اليوم عن أي مشكلة ولو كان بسيطة لأنها قد تكبر فجأة.

- برج القوس:

بالنسبة لمواليد برج القوس لن يشهدوا الكثير من التأثيرات السلبية بعد الكسوف؛ لأن هذا البرج يظل بعيدا عن ذلك.

- برج الجدي:

سيجد مواليد برج الجدي انفسهم محاطين بالكثير من الفرص وستتوسع دائرتهم الإجتماعية وتتوالى عليهم الأخبار الجيدة في ذلك اليوم.

- برج الدلو:

سيلاحظ مواليد برج الدلو بعض التراجع في الجانب الصحي واصابتهم ببعض الإضطرابات في ذلك اليوم.

- برج الحوت:

بالنسبة لمواليد برج الحوت فإن الأمور ستسير معهم بشكل جيد وتتتحسن أمورهم بشكل واضح ذلك اليوم.