خبيرة فلك: 5 أبراج تتمني الزواج 2021 لكن الحظ لا يوفقهم

لكل برج صفاته الخاصة به، ولمواليد كل برج ما يميزهم عن غيرهم، بالإضافة إلى أن لكل شخص منهم أمنياته الخاصة، ولكن هناك صفة مشتركة بين مواليد عدة أبراج وهي تمنيهم الزواج في 2021، بحسب خبيرة الأبراج والفلك ندي عادل، في تصريحات لـ "الدستور". برج الجوزاء:

يتمنى نساء برج الجوزاء الدخول عش الزوجيه ولكن يتخوفن من قرار ترك العمل المفاجأة والمشاكل الناتجة في العمل. برج الحوت:

تتمنى الدخول لعش الزوجية ولكنها تخاف أن تصاب بصدمة مع الشريك. برج العذراء:

يتمنون الدخول إلى عش الزوجية ولكنهم يخافون الخسارة لعدم استقرار الشريك. برج الحمل:

تتمنى الدخول لعش الزوجيه ولكن تحاول إيجاد حل للعودة بقوة إلى عملها بسبب المشاكل المادية، برج السرطان:

يتمنى أن يتزوج شريك حياته وحب عمره ولكن القدر يعكس ذلك ويلجأ إلى الزواج بشكل تقليدي.

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