خبيرة أبراج توضح أسباب تحول أصحاب الأبراج إلى مرضى نفسيا

علم الأبراج يقسم البشر لشرائح حسب صفاتهم، شئت أم أبيت هي مقاييس حقيقية لطبيعة شخصيتك وليس مجرد تكهنات عنك، ونحن نحب أن نسمع عن جوانبنا الجيدة، لأنه في الواقع لدينا جميعًا سمات عظيمة تستحق حقًا أن يتم الاحتفال بها، لكن الحقيقة أن هناك جانبًا سيئًا لكل برج، وبحسب خبيرة الفلك والأبراج ندي عادل، فهناك عددا من أصحاب الأبراج يتحولون إلي مرضي نفسياَ بحسب ظروف الحياة.يتحول إلى مريض نفسي بسبب البعد عن عائلته، وتوجهه إلى الوصول لأهدافه في العمل ومن بعدها نجاحاته ثم يلجأ لمساعده اهله، ويبدأ التخلي عن عمله ولا أحد يعتني بأن يرد له الجميل فيتحول إلى مريض نفسي.

2- برج الثور



يتحول إلى مريض نفسي بسبب شريكة حياته فهي تدمره في عمله وماله، وإذا حدث ذلك يراه أن كل النساء لعبة يأخذ منهم غرضه ويفعل ما يشاء.

3- برج الجوزاء:



يعشق المال ويتحول إلى مريض نفسي عندما يفقد المال، وينظر حوله يراه أنه يحمل مسؤولية غير عادية ومن ثم يعرف كل الناس في نظير جلب المال ومصلحته أولا

4- برج السرطان:



يتحول لمريض نفسي بعد أن يجد نفسه محلك سر، بعد أن يصل لشهرة وسلطة كبيرة في العمل، وفجأة لإ يراه احد أو يسانده سوى والدته.

5- برج الأسد:



يتحول إلى مريض نفسي عندما يجد نفسه كثير العطاء ولا احد يشكره، ويساعد بقلبه ويشجع وبعدها عمله يتحول الى مريض الانتقام ولا يستسلم ابدا.

6- برج العذراء:



منذ صغره يواجه الحياه ويحمل أعباء كثير لكل المحيطين، وعندما يكبر يتملكه مرض الوصول والنجاح، حتي وإن أصبح ناجحا فلا يتوقف عن النجاح بعد أن تمكن مرض النجاح ويتمني الاحتواء والحنان.

7- برج الميزان:



شبيه للجوزاء ولكنه مريض بمرضين حب النساء والمال، وعندما يحب ينخدع ويلوم منافسه ولكن مرضه يزيد في كسب النساء والعلاقات وجلب المال والجري وراء ذلك.

8- برج العقرب:



يتمني السلطة ولكن مرضه في الحياة أنه يكون حديث المجتمع، لأنه يشعر أن دماغه وعقله لا أحد يقدرهما فيجب الوصول حتي ينظر إليه المجتمع عن اكتشاف سر عبريته.

9- برج القوس:



يعشق التميز ولكن لديه مرض التقليد فإذا رأى أحد من المحيطين به، يلجأ إلى تقليده علي الفور وينظم بعد ذلك لأن كل الأشياء لا تناسبه.

10- برج الجدي:

مريض بعدم كثرة المال يتمني الثراء ولا ينتبه إلى عمره، ومن بعد ذلك يشعر بأنه نسي نفسه وحياته ولكنه يخاف علي عمله وماله أكثر شيء.

11- برج الدلو:



شبيه ببرج الجدي ولكن المال بنسبه له هو المرض الرئيسي، ويريد الكمال وكل شيء يريد شريك حياة أسطورة، يكون غنيا ويتكلم منه مرض حب المال والتملك.

12- برج الحوت:



مريض بالثقة الزائدة للبشر وأنه يشعر أنه سيغير العالم بأفكاره، ولكنه يعيش في أوهام، ويحلم أنه سيقابل الشريك الذي يحقق طموحاته الذي ليست من الواقع.