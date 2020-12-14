حظك اليوم.. برج القوس الاثنين 14 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: عالج كلّ المسائل المهنية بوعي وحكمة لأنك تحصد قريبًا نتائج باهرة في مقدمها ترقية لم تكن تتوقعها.عاطفيًا: تعيش مع الحبيب يومًا يسوده الوفاق التام بعدما تصارحتما بحقيقة شعور أحدكما تجاه الآخر.صحيًا: مهما حاولت للتخلّص من السمنة من دون اتباع حمية أو ممارسة الرياضة، فلن تحصل على النتيجة المتوخاة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا

