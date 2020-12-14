حظك اليوم.. برج العقرب الاثنين 14 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب اليوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: أنت محطّ أنظار الجميع وتُعلّق آمالًا كبيرة على مشاريعك المستقبلية التي يمكن أن تغير مجرى حياتك.عاطفيًا: إذا لم تكن مرتبطًا، فقد يدقّ بابك حبّ جديد، كن مستعدًا لاستقباله بحفاوة.صحيًا: مشكلة عائلية تطلّ هذا اليوم ويمكن أن توتّر الأجواء وتزيد الضغوط عليك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا

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