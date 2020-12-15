حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تخوض تجربة مالية أو تكتشف شيئًا وتلتقي أفرقاء للمرة الأولى وتربح أموالًا وتنفتح أمامك آفاق، لذلك تشعر بالأمان.

عاطفيًا: لقاء حاسم مع الشريك، وخصوصًا أنّ الأخطاء باتت تتكرر بينكما، والمعالجة أصبحت ضرورية.

صحيًا: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك ويتلفها، حذار ما ينتظرك في الأيام المقبلة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.