خبيرة فلك: 5 أبراج تعشق الإنجاب وتندم بعدها

الظواهر الفلكية
برج الحوت:
تتمني صاحبات الحوت في بداية الزواج الإنجاب لكنهن يسوقهن الندم بعد الطفل التاني لأنه يزيد المسئولية.
برج الاسد:
تحب كثرة الإنجاب والاطفال، تؤمن بفكرة أن العيال عزوه لكن تندم في نهايه المطاف لأن الشريك يظهر بعض التصرفات التي لا تعجبها ويحاول الانفصال حيث يعجز أمام أولاده.
برج الجوزاء:
تعشق الأطفال لكن شريك حياتها بعد الطفل الاول لايتحمل إنجاب آخر بسبب ظروفه الماديه.
برج العقرب:
تعشق الإنجاب وكثرة الاطفال لكنها تحترم رغبه الشريك في تنظيم الأسرة من بعد الطفل الثاني
برج القوس:
تعشق الإنجاب لكنها تتحمل مسئولية كبيرة وتندم علي كثرة الاطفال بعد زيادة الحمل عليها بسبب ظروف الشريك.
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