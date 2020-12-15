خبيرة فلك: 5 أبراج تعشق الإنجاب وتندم بعدها

يمتلك كل برج صفات خاصه، هناك أبراج تفصل الإنجاب لكن تشعر بعدها بالندم بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندي عادل.تتمني صاحبات الحوت في بداية الزواج الإنجاب لكنهن يسوقهن الندم بعد الطفل التاني لأنه يزيد المسئولية.

برج الاسد:

تحب كثرة الإنجاب والاطفال، تؤمن بفكرة أن العيال عزوه لكن تندم في نهايه المطاف لأن الشريك يظهر بعض التصرفات التي لا تعجبها ويحاول الانفصال حيث يعجز أمام أولاده.

برج الجوزاء:

تعشق الأطفال لكن شريك حياتها بعد الطفل الاول لايتحمل إنجاب آخر بسبب ظروفه الماديه.

برج العقرب:

تعشق الإنجاب وكثرة الاطفال لكنها تحترم رغبه الشريك في تنظيم الأسرة من بعد الطفل الثاني

برج القوس:

تعشق الإنجاب لكنها تتحمل مسئولية كبيرة وتندم علي كثرة الاطفال بعد زيادة الحمل عليها بسبب ظروف الشريك.