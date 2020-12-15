، حيث تفصلنا أيام قليلة عن العام الجديد 2021، ويحب مواليد جميع الأبراج الفلكية أن يطلعوا على حظوظهم خلال ذلك العام، لذا تتحدث اليوم لجريدة «

» خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن حظوظ مواليد جميع الأبراج الفلكية في 2021.

حظوظ الأبراج في عام 2021 برج الحمل سيمر مواليد برج الحمل بـ 3 مراحل المرحلة الأولى ستشهد حياتهم تغيرات مفاجئة وتحديات وصعوبات كبيرة، أما المرحلة الثانية فسيحصدون من خلالها ثمرة جهودهم وتعبهم وسيفاجأون بالعديد من المفاجآت السارة والمرحلة الثالثة سيبدأون تعويض السنوات القاسية التي مروا بها.



سيتعرف على أشخاص جدد ويفارقون معارف وأصدقاء كثيرة وقد يفقدون عملهم لكنهم سيجدون دخلا ماليا من خلال عمل جديد وسيجتاح قلبهم حب قوي ينتهي بالارتباط الرسمي.

برج الثور عام واعد لمواليد برج الثور بالأعمال الناجحة جميع الظروف ستكون في صالحهم وسيحققون أرباحا تفوق توقعاتهم، عام من الانتصارات على جميع الأصعدة يشحنهم بالطاقة الإيجابية ويبدأون بجني ثمار أتعابهم ولكن سيشهدون انقلابات وثورات تغير حياتهم وتقلبها رأسًا على عقب.

برج الجوزاء يبدأ مواليد برج الجوزاء بشق طريقهم بأنفسهم بعد سنوات من الضيق والحظوظ المتعثرة وتبدأ موجة من التوسعات خلال الأشهر الأولى، ستتاح أمامهم فرص ذهبية وتنتظرهم مفاجآت تسعد قلبهم ويعيشون حياة مستقرة وهادئة.

برج السرطان عام غير عادي بالنسبة لمواليد برج السرطان، يقفون فيه على مفترق طرق مفصلية، لكنهم يعرف ماذا يريدون ويحددون اختياراتهم ويمشون بالطريق السليم بعض المفاجآت المفرحة تنتظرهم على الصعيد الشخصي والعائلي والمهني وتبدأ الأرباح والإيرادات المالية تنهمر عليهم بشكل تدريجي من بداية العام وتبدأ الأرباح بالتراجع في فصل الصيف، وتعود مرة أخرى مع بداية شهر أكتوبر.

برج الأسد عام مليء بالأحداث المفرحة والمفاجآت السارة والأوضاع الجيدة على مختلف المستويات لمواليد برج الأسد وينتظرهم تغيير جذري في العمل سيتخذون بعض القرارات الهامة سواء على الصعيد الشخصي أو المهني.

برج العذراء يتلقى مواليد برج العذراء دعما كبيرا خلال النصف الأول من العام، وسيتلقون ترقية جيدة ويحققون نجاحا كبيرا يكسبون منه أرباحا غير متوقعة ويعملون على توسيع عملهم، وستتغير حياتهم وتنقلب رأسًا على عقب بعد وقوعهم في الحب وينعمون بالراحة والاستقرار.

برج الميزان يعمل مواليد برج الميزان على حل خلافاتهم ويطوون صفحة مزعجة من حياتهم ويبدأون من جديد ستظهر بعض الضغوط خلال الربع الأول من العام تضع العراقيل أمام نجاحهم خاصة في العمل، إلا أنهم سيجتازونها ويتخطونها بقوة وإصرار وسيكتب لهم النجاح لتكون نهاية العام نهاية مفرحة ومزدهرة. برج العقرب ستدور الأحداث في حياة مواليد برج العقرب ويمرون بمحطات ومراحل كثيرة تبدو الإيجابيات فيها أكثر بكثير من السلبيات من بداية العام والكثير من الأبواب ستفتح أمامهم على مصراعيها على جميع الأصعدة الشخصية، المهنية والاجتماعية.

برج القوس عام 2021 هو عام الاستقرار والثبات والأحداث المتنوعة في حياة مواليد برج القوس وستحدث تغييرات مفصلية وسيدخلون عدة مشاريع واستثمارات فهذا العام فرصة استثنائية للاستثمار الجديد.

برج الجدي مراحل كثيرة وتناقضات غريبة وأمور خارجة عن المألوف سيشهدها مواليد برج الجدي في عام 2021

تبدأ الحظوظ الجيدة بالدخول إلى حياتهم مطلع العام وتستمر بالعبور لمنتصفه، ما عليهم سوى التحلي بالصبر والاستماع إلى النصائح.

برج الدلو عام 2021 هو عام التجارب والامتحانات والحظوظ الصعبة على مواليد برج الدلو، إلا أن الأجواء الجميلة لن تتخلى عنهم حيث يتجول في مراحل مختلفة ثم يرسون على الأفضل والأحسن بخطوات ثابتة وواثقة.

برج الحوت عام من التغيرات والتطورات، يشهدها مواليد برج الحوت عام 2021 سيتخذون قرارات جريئة ومفصلية خاصة على الصعيدين الشخصي والمهني وتعتبر قراراتهم جيدة لوقوف الحظوظ الجيدة إلى جانبهم فيحققون أهدافهم.

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