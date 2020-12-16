حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 16 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تنتهي الصعوبات والخيبات، وتستعيد تألقك وحيويتك وتفاؤلك واندفعاك لإنجاز ما تطمح إليه من مشاريع ومخططات.

عاطفيًا: كن إيجابيًا في علاقتك مع الحبيب، فهو الوحيد الذي يفهمك من دون أن تتكلم.

صحيًا: باعد بينك وبين كل ما ينعكس سلبًا على صحتك، وقارب الخطى من كل ما يفيدك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.