حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 16 ديسمبر 2020

مهنيًا: يتوّج هذا اليوم فترة واعدة، ما قد يعني مشروعًا مشتركًا مع بعض الأقوياء وعملًا إبداعيًّا.
عاطفيًا: في الجو حب وعواطف حارة وعملية إبداعية، هذا ما يشير إليه الجو الذي تعيشه هذا اليوم.
صحيًا: نفسيتك المرحة وطبعك الهادئ يكونان أحد العوامل الإيجابية في استقرار وضعك الصحي.
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