حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 16 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الدلو اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تشعر بالقوة لكنك تريد أن تتفرد بالقرار وأن تعمل بلا ضجيج، لكن احذّر الانعزال وخلق بعض الأعداء حولك.

عاطفيًا: إذا رغبت في الارتباط بعلاقة جديدة، عليك إنهاء علاقتك بشريكك الحالي لئلا تجد نفسك ضائعًا.

صحيًا: حتى لو كان الطقس باردًا نوعًا، فهو ملائم للمشي شرط أن تحمي نفسك جيدًا من الصقيع، فقم بذلك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.