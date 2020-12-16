حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 16 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: أمامك فرصة من العمر انتظرتها طويلًا، فاستغلها بذكاء وحكمة ورويّة.

عاطفيًا: لقاء مفاجئ تتوطد فيه علاقتك بالحبيب وتمضي معه وقتًا جميلًًا وممتعًا.

صحيًا: قد ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط، حذار.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.