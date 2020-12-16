الحوت والحمل.. أكثر الأبراج حظا خلال 2021

يحمل عام 2021 معه الكثير من المفاجآت التي قد تكون صادمة لجميع الأبراج على حدّ سواء، فالكل منا يترقب قدوم العام الجديد لمعرفة ما يخفيه له حظه هذا العام، بحسب خبيرة الأبراج والفلك ندي عادل.

برج الحمل 2021:



يبدأ عام برج الحمل 2021 بحماس مهني كبير، وتنخرط في مشاريع عديدة تمهّد لك الطريق نحو الاستقرار المادي، وستعيد للواجهة عدد من الأعمال التي أهملتها سابقًا، وسيكون محظوظًا طيلة العام.

برج الثور 2021:

يُعتبر برج الثور من الأبراج الأوفر حظًا في عام 2021 وخاصة على صعيد المال، وسيسمع الكثير من الأخبار السارة التي تخص عائلته.

برج العقرب 2021:

برج العقرب 2021 هو من الأبراج المحظوظ، خاصة من الناحية المادية والمهنية، وسيحظى بفرص استثنائية، وسوف يظهرون في المكان المناسب في الوقت المناسب.

برج الأسد 2021:

سيحصل مولود برج الأسد خلال 2021 على ترقية أو سيبدأ بمشروع جديد مثمر، وستتحسّن الأحوال المادية، حيث إنه يعتبر من الابراج الأكثر حظا.

برج الحوت 2021:

سيجد الحظ والسعادة والتسهيلات في حياته اليومية، وبرج الحوت 2021 هو من أكثر الأبراج المحظوظة على الصعيد المادي والمهني، ولكن عليه أن يكون صابرًا ومتأنيًا وأن يبتعد عن الانفعال والتسرّع في اتخاذ القرارات.