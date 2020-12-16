الحوت والحمل.. أكثر الأبراج حظا خلال 2021

وتوضح أكثر الأبراج حظا خلال العام الجديد 2021 وهي على النحو التالي:
برج الحمل 2021:
برج الثور 2021:
يُعتبر برج الثور من الأبراج الأوفر حظًا في عام 2021 وخاصة على صعيد المال، وسيسمع الكثير من الأخبار السارة التي تخص عائلته.
برج العقرب 2021:
برج العقرب 2021 هو من الأبراج المحظوظ، خاصة من الناحية المادية والمهنية، وسيحظى بفرص استثنائية، وسوف يظهرون في المكان المناسب في الوقت المناسب.
برج الأسد 2021:
سيحصل مولود برج الأسد خلال 2021 على ترقية أو سيبدأ بمشروع جديد مثمر، وستتحسّن الأحوال المادية، حيث إنه يعتبر من الابراج الأكثر حظا.
برج الحوت 2021:
سيجد الحظ والسعادة والتسهيلات في حياته اليومية، وبرج الحوت 2021 هو من أكثر الأبراج المحظوظة على الصعيد المادي والمهني، ولكن عليه أن يكون صابرًا ومتأنيًا وأن يبتعد عن الانفعال والتسرّع في اتخاذ القرارات.
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