ماذا يخبيء طالع نجوم الزمالك قبل مواجهة الغد؟

حقق الزمالك الفوز في الجولة الأولي للدوري الممتاز على حساب فريق المقاولون العرب بنتيجة 2-0، بينما خسر بيراميدز في نفس الجولة من الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1.
وتحظى مباراة الفريقين بأهتمام كبير من قبل عشاق الساحرة المستديرة، فالفريقان يلعبان للفوز بالبطولة الأغلى وهى الدورى المصرى، ويتمتع كل فريق بفنيات عالية ولاعبين على أعلى مستوى.
وبعيدًا عن الساحرة المستديرة، توقّعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، لمحمود علاء، محمد أبوجبل صاحبى برج الدلو، بعض التعثرات خلال المباراة، فمواليد الدلو يواجهون بعض المشاكل على المستوى المهنى خلال هذة الفترة من العام.
وعن التونسى فرجانى ساسى، مولود برج الحوت، حذرت خبيرة الأبراج، من الثقة الزائدة، خلال المباراة، عكس زميله المغربى أشرف بن شرقي، الذى يعتبر سلاحًا هجوميًا يعتمد عليه الفريق الملكى، حيث توقعت له مزيد من النجاح والتوفيق.
فيما تنبأت للاعب طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، مواليد برج العقرب، بالتألق أيضا، بجانب نجم الهجوم مصطفى محمد صاحب برج القوس، فطالعهم المهنى مبشر.
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