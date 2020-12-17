حظك اليوم.. برج العقرب اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يوم دقيق يواجهك، لكن مع عدم التسرّع تتخطّاه بنجاح‏ حذار الإشكالات مع المحيط والتحديات، ابتعد عن المواجهات وكُن دبلوماسيًا.

عاطفيًا: قد تسامح الشريك على أمور حسّاسة، لكنك لن تتهاون في حال كان الكذب هو محور الخلاف.

صحيًا: كن حريصًا في انتقاء نوعية طعامك، وخفّف من النشويات والدهنيات.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.