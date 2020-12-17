حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 17 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان، اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تكون هذا اليوم مشرقًا، ويجتمع حولك الأصدقاء، ويشير إلى رحلة أو الانتقال إلى بلد إقامة جديد.

عاطفيًا: تختلط الأمور عليك، ولا تعرف ماذا تريد من الحبيب، لكنك لا تترك الغضب يسيطر عليك.

صحيًا: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.