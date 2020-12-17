حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 17 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت، اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم التزامات مالية جديدة، ويضع حدًا لحريتك في التصرف، فانتبه لتحركاتك المهنية المقبلة.



عاطفيًا: القمر الجديد في برج القوس يتحدث عن حب وعشق ورومانسيّة، وعن خبر عائلي جيد وواعد وسفر تقوم به على أثر دعوة.

صحيًا: لكلّ داء دواء، ودواء البدانة أو السمنة التخفيف من الأكل وممارسة الرياضة، ماذا تنتظر؟.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.