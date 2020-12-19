حظك اليوم.. برج العذراء السبت 19 ديسمبر2020

قدمت خبيرة الابراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:مهنيًا: يخرج كوكب زحل من برج الجدي وينتقل إلى برج الدلو ويحذرك من ارتكاب الأخطاء أو من تحدي بعض السلطات.

عاطفيًا: لا يوفّر لك هذا اليوم الأوقات العاطفية التي تتوخاها، ما قد يجعل بعض العلاقات معقّدة ومتوترة في بعض الأحيان.

صحيًا: استغل الطقس عندما يكون جيدًا للقيام بالتمارين الرياضية في الهواء الطلق.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

