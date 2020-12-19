حظك اليوم.. برج الثور السبت 19 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الابراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم فرصًا جديدة لها علاقة باتفاقات قديمة لك مع بعض المؤسسات أو رجال الأعمال.

عاطفيًا: تسيطر الهواجس العاطفية على تفكيرك، وقد تخرج قصة شخصية إلى العلن وتشكّل بعض الاضطراب العابر.

صحيًا: إحذر قد تصاب بأزمة غضب او تسمع كلامًا مسيئًا أو تتعرض لإهانات ولا تستطيع السكوت عنها.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.