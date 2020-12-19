حظك اليوم.. برج العقرب السبت 19 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:مهنيًا: احذر سوء التفاهم أو التراجع المعنوي، الأجواء معاكسة والخصم قوي، لا تخالف القانون فقد تثار قضايا مالية دقيقة مع بعض الجهات.

عاطفيًا: توضح أمرًا مهمًا للحبيب كنت تخاف التصريح به، وتفتح أوراقًا أردتها مستورة.

صحيًا: تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

