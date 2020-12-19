حظك اليوم.. برج القوس السبت 19 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الابراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:مهنيًا: يدخل كوكب زحل برج الدلو ويفرض عليك نظامًا جديدًا، وضرورة التأني في كل شيء، وتخفيف النمط وعدم المجازفة أو المخاطرة في أي مجال.

عاطفيًا: شكوكك في الحبيب ليست في محلّها، إمنحه بعض الثقة لأنه أهل لها وسيفاجئك في أمور كثيرة.

صحيًا: قد تجد حلًا لمشكلتك الصحية إذا عرفت كيف تتقيّد بالإرشادات الطبية المطلوبة منك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.