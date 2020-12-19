حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 19 ديسمبر2020

الحمل
مهنيًا: يوم مناسب جدا وواعد يجعلك تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك الأبواب.
عاطفيًا: تطرح مواضيع شائكة تتسبب بجرح مشاعر الشريك، وربما يحاول النيل من سمعتك وتشويهها أمام الآخرين.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية.
الثور
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم فرصًا جديدة لها علاقة باتفاقات قديمة لك مع بعض المؤسسات أو رجال الأعمال.
عاطفيًا: تسيطر الهواجس العاطفية على تفكيرك، وقد تخرج قصة شخصية إلى العلن وتشكّل بعض الاضطراب العابر.
صحيًا: إحذر قد تصاب بأزمة غضب او تسمع كلامًا مسيئًا أو تتعرض لإهانات ولا تستطيع السكوت عنها.
الجوزاء
مهنيًا: تعيش أوقاتًا مسلية وتفرح بلقاءات عمل وبجلسات مميزة مع الزملاء تتبادلون فيها الأفكار ومشاريع المستقبل.
عاطفيًا: عليك تسهيل الأمور والتخلّص من العقد بدل تأزيمها، واستدراك المواقف الحرجة والإسراع إلى المعالجة وتلطيف الأجواء بدلًا عن إثارة الفتن والخلافات.
صحيًا: كثرة الإرهاق تكون عواقبه وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار.
السرطان
مهنيًا: يغادر كوكب زحل من برج الجدي من بعد أكثر من سنتين ونصف السنة، ويحررك من بعض الأعباء أو من محاسبة خضعت لها طويلًا.
عاطفيًا: يوم خالِ من الظروف الضاغطة، وتسود سماءك مع الشريك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة.
صحيًا: قراراتك الصائبة صحيًا تكون دافعًا إلى حث الآخرين على مجاراتك في كل ما تقوم به رياضيًا.
الأسد
مهنيًا: يترك كوكب زحل برج الجدي بعد سنتين ونصف من الإقامة فيه، لينتقل إلى موقع أفضل لك هو الدلو.
عاطفيًا: تعرف أوقاتًا عاطفية جميلة واستثنائية، وتعرف بعض العلاقات تحسنًا ملموسًا.
صحيًا: أنت مفعم نشاطًا وحيوية، والفضل في ذلك كثرة التمارين الرياضية التي تمارسها.
العذراء
مهنيًا: يخرج كوكب زحل من برج الجدي وينتقل إلى برج الدلو ويحذرك من ارتكاب الأخطاء أو من تحدي بعض السلطات.
عاطفيًا: لا يوفّر لك هذا اليوم الأوقات العاطفية التي تتوخاها، ما قد يجعل بعض العلاقات معقّدة ومتوترة في بعض الأحيان.
صحيًا: استغل الطقس عندما يكون جيدًا للقيام بالتمارين الرياضية في الهواء الطلق.
الميزان
مهنيًا: لا تميل إلى الاستسلام ولا تفقد العزيمة القوية التي تميّزك أو تتأخر عن مواعيدك، أنت الذي يشدّد على أهمية الدقّة في المواعيد.
عاطفيًا: إذا كنت متزوجًا تستعيد حلاوة الأيام الأولى من العلاقة وتعيش أجواء لا تنتسى.
صحيًا: تكون الظروف ملائمة جدًا ويرافق النشاط خطواتك وتهتم بأمور جديدة تفيد الصحة.
العقرب
مهنيًا: احذر سوء التفاهم او التراجع المعنوي، الأجواء معاكسة والخصم قوي، لا تخالف القانون فقد تثار قضايا مالية دقيقة مع بعض الجهات.
عاطفيًا: توضح أمرًا مهمًا للحبيب كنت تخاف التصريح به، وتفتح أوراقًا أردتها مستورة.
صحيًا: تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية.
القوس
مهنيًا: يدخل كوكب زحل برج الدلو ويفرض عليك نظامًا جديدًا، وضرورة التأني في كل شيء، وتخفيف النمط وعدم المجازفة أو المخاطرة في أي مجال.
عاطفيًا: شكوكك في الحبيب ليست في محلّها، إمنحه بعض الثقة لأنه أهل لها وسيفاجئك في أمور كثيرة.
صحيًا: قد تجد حلًا لمشكلتك الصحية إذا عرفت كيف تتقيّد بالإرشادات الطبية المطلوبة منك.
الجدي
مهنيًا: يترك زحل برج الجدي بعدما كان يعرقل عليك الأوضاع في بعض الأحيان، وتتاح أمامك فرصة ذهبية فلا تهدرها
عاطفيًا: حان الوقت لمصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يستحق، وينتظر إعلان ذلك على أحرّ من الجمر.
صحيًا: خصّص بعض الوقت للرياضة على الرغم من كثرة انشغالاتك، فأنت بحاجة إليها.
الدلو
مهنيًا: احذر غيرة بعض الزملاء منك، فقد يضعونك في مشاكل أو يحاولون تشويه صورتك أمام أرباب العمل.
عاطفيًا: لا تثر غيرة الحبيب فأنت لا تعرف ما ينتظرك، فتجنب حصول الأسوأ وعامله باللين والحنان.
صحيًا: قد يصاب أحد الأشخاص الأعزّاء على قلبك بمرض سرعان من يشفى منه، لكنك تعيش قلق نظرًا إلى تعلقك به.
الحوت
مهنيًا: ما تواجهه اليوم هو مجرّد تراكمات قديمة لن تؤثر في محيطك المهني، وتتجاوز ذلك براحة تامة.
عاطفيًا: يفترض أن تفكر في الاستقرار جديًّا، وخصوصًا أن الشريك المناسب لذلك موجود إلى جانبك.
صحيًا: تحاش كل ما من شأنه أن يدفعك إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، واكتف بالكمية التي يحتاج إليها جسمك.
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