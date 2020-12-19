حظك اليوم.. برج الحمل السبت 19 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:مهنيًا: يوم مناسب جدا وواعد يجعلك تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك الأبواب.

عاطفيًا: تطرح مواضيع شائكة تتسبب بجرح مشاعر الشريك، وربما يحاول النيل من سمعتك وتشويهها أمام الآخرين.

صحيًا: خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.