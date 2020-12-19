حظك اليوم.. برج الأسد السبت 19 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الابراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الأسدعلى النحو التالي:مهنيًا: يترك كوكب زحل برج الجدي بعد سنتين ونصف من الإقامة فيه، لينتقل إلى موقع أفضل لك هو الدلو.

عاطفيًا: تعرف أوقاتًا عاطفية جميلة واستثنائية، وتعرف بعض العلاقات تحسنًا ملموسًا.

صحيًا: أنت مفعم نشاطًا وحيوية، والفضل في ذلك كثرة التمارين الرياضية التي تمارسها.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.