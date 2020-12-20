عام خالي من المشاكل الصحية.. ماذا يقول برج خالد النبوي في 2021؟

خالد النبوي مواليد ١٢ سبتمبر عام ١٩٦٦، وتكشف خبيرة الأبراج منى أحمد، عن حاله في ٢٠٢١، بحسب برجه العذراء.
- على الصعيد العاطفي:
سيكون الحوار والثقة والرغبة في المشاركة على مستوى أعلى بينه وبين زوجته وسيظهر طريقة أكثر تعبيرًا للحب لزوجته والتي ستترجم إلى انسجام كبير.
- على الصعيد المهني:
سيكون عام 2021 عامًا من الفرص الاقتصادية للنبوي وسيتعين عليه اتخاذ خطوات معينة ويجب عليه عدم الانجراف وراء الرغبة في جني أرباح سريعة والحذر في صرف أمواله، وسيكون هناك الكثير من التقدم والشعور بأن الجهود المبذولة في السنوات السابقة ستأتي بثمارها.
-على الصعيد الصحي:
سيكون عام 2021 خالي من المشاكل الصحية، ومع ذلك يجب أن يهتم بشكل خاص بعادات الأكل الصحية وبالراحة وممارسة الرياضة بانتظام.
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