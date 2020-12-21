حظك اليوم.. برج الأسد الاثنين 21 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن فرص شخصية تأتي عبر الزملاء، وتدخل في مفاوضات شاقة تحقق النصر في نهايتها، مبروك.عاطفيًا: تسعى لتعميق العلاقة بالشريك، ونجاحك في ذلك رهن بمدى قدرتك على إقناعه بجديتك.صحيًا: قد تشعر بألم خفيف في بعض المفاصل، يكون السبب الرطوبة المرتفعة والبرد.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا

