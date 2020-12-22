حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يؤدي المحيط المهني أو الاجتماعي دورًا في شؤونك المادية، ويشتد التنافر ويولّد فراقًا أو انفصالًا.

عاطفيًا: أنت تعرف أكثر من غيرك إنّ الشريك لا يخطو خطوة دقيقة من دون استشارتك، عامله بالمثل.

صحيًا: تكثر الأنشطة الرياضية وتحتاج إلى بعض الهدوء لأنك بحاجة إلى الراحة الجسدية والفكرية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.