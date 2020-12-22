الأسد والحوت.. أبرز الابراج حظا في المال خلال 2021

ــ الأبراج المحظوظة ماديا خلال 2021:
- الحمل:
تبدأ في العمل من بداية العام من خلال الانخراط في مشروع واسع النطاق، سيضمن استقرارك المالي للأشهر القادمة والاستثمار في عمل شخصي كنت قد أجلته مؤخرًا.
- الثور:
يكون أصحاب برج الثور أكثر ثقة من أي وقت مضى في قوتهم، لذلك ستنطلق للعمل الذي كنت تحلم به لفترة طويلة حتى لو بدت البداية صعبة للغاية، في النهاية ستكون محظوظًا.
- الأسد:
يتمتع أصحاب برج الأسد بعام رضا مادي، بسبب حدسهم الكبير وسيتلقون مبلغًا كبيرًا من المال، سوف يغير حياتهم.
- العذراء:
في الجزء الثاني من عام 2021، سيكون أصحاب برج العذراء قادرين على التقدم عبر المشاركة في مشروع سيحقق أرباحًا قريبًا.
- الحوت:
يبدو أن العام المقبل سيكون غزير الإنتاج من الناحية المالية، وستحقق الاستثمارات التي قمت بها خلال الأشهر الماضية نتائج إيجابية حتى من الأشهر الأولى من عام 2021.
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