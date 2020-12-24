حظك اليوم.. برج الثور الخميس 24 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس لبرج الثور على النحو التالي:



مهنيًا: تتعزز قدراتك وتجد حلولًا لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل.

عاطفيًا: جوّ من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلًا فقد تصاب بالخيبة على أثر تصرّف غير مسبق منه.

صحيًا: خفف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلًا.

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