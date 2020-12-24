حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 24 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس لبرج العقرب على النحو التالي:



مهنيًا: مع أنك تحقّق تقدمًا ملحوظًا، إلا أن عليك المثابرة باستمرار وليس الكسل.

عاطفيًا: يمكن أن توقعك عواطفك في مشكلة، اعتمد على فطرتك في توجيه أحاسيسك.

صحيًا: انتبه من كثرة التنقلات المرهقة، ولا تحاول القيام بأكثر مما هو مطلوب منك.

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