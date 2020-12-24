حظك اليوم.. برج الجدي الخميس 24 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس لبرج الجدي على النحو التالي:



مهنيًا: تشويش في الأجواء لن يؤدّي إلى الابتعاد عن محيطك أو إلى حصول جفاء مع الزملاء والمسؤولين.

عاطفيًا: حين تشعر بأي تغيير في تصرّفات الشريك، لا تتردد في طرح الأسئلة لتوضيح الأمور لئلا تتفاقم المشكلة.

صحيًا: أنت تميل إلى كثرة العمل وإهمال صحتك، إنك ترتكب خطأً كبيرًا في هذا الشأن.

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