حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 24 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس لبرج الحمل على النحو التالي:



مهنيًا: نظّم أعمالك وراقب أرقامك وحساباتك ولا تتكل على الحظ، وربما عليك الانسحاب أو الانعزال للتفكير.

عاطفيًا: تكون جريئًا في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك مع الشريك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح.

صحيًا: احذر.. الانفعالات والتصرفات الخاطئة مع الآخرين تسبب لك مشاكل صحية أنت بغنى عنها.

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