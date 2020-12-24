قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس لبرج الدلو على النحو التالي:



مهنيًا: كن مستعدًا لجديد، وربما تفتقد الصبر، كأنك تبحث عن المشكلات بأي ثمن، فتجتر بعض القصص القديمة المنسية وتعيدها إلى الساحة.

عاطفيًا: ينضم فينوس إلى كوكب ساتورن في برج الجدي، ما يشير إلى فترة عاطفية بنّاءة وداعمة تمتدّ حتى اليوم الأخير من السنة.

صحيًا: فكر في مستقبلك الصحّي والحالة التي ستصبح عليها في حال أهملت الاهتمام بنفسك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 24 ديسمبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة الدستور وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.