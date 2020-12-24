حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 24 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس لبرج الجوزاء على النحو التالي:



مهنيًا: يجعلك هذا اليوم أكثر تكيفًا مع الأجواء ومع تبدّل الظروف التي تحيط بك وتفرض عليك نمطًا جديدًا من التصرف.

عاطفيًا: يوم رومنسي يسهل عليك الأمور ويجعل المناخ العاطفي دافئًا، وتكتسب جاذبية كبيرة وتسمع كلام الحب والغرام.

صحيًا: توعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه لكنها لا تكون خطيرة.

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