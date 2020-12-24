حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 24 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس لبرج الميزان على النحو التالي:



مهنيًا: ينصبّ الاهتمام على مشروع خلاّق فني وثقافي، وقد تقدّم عرضًا يبرز كفاءتك ومواهبك.

عاطفيًا: تخوض مغامرات من نوع مختلف إذا كنت أعزب، وقد تتحوّل إحدى الصداقات إلى علاقة أكثر حميمية.

صحيًا: تعرّض أحد أفراد الأسرة لوعكة صحية، يصيبك بقلق وبوهن، تماسك قليلًا.

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