حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 25 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لجميع الأبراج الفلكية ليوم الجمعة على النحو التالي:مهنيًا: انفراجات في بعض المجالات تمتد آثارها الإيجابية لتطال محيطك المهني مع توافر مبلغ مالى كبير.عاطفيًا: يوم رومانسي يعدك بأجواء عاطفية حتى آخر السنة، وبالفرص الجديدة وتحقيق رغبات.صحيًا: تجنب قدر الإمكان إرهاق نفسك ومارس الرياضة.

الثور

مهنيًا: عليك استغلال الأجواء الإيجابية في العمل إلى أقصى الحدود، فالفترة المقبلة قد تشهد عدم استقرار.

عاطفيًا: احذر الازدواجية في العلاقات وكن مخلص للشريك.

صحيًا: حان الوقت لاتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.

الجوزاء

مهنيًا: تخف الحركة وتتراجع الحظوظ قليلًا، وقد تطرأ مشكلة ما في العمل تجعلك مضطر إلى صرف بعض الأموال بصورة مفاجئة.

عاطفيًا: يوم جيد مع الشريك يشعركم بالسعادة والاطمئنان في اجواء رومانسية.

صحيًا: حافظ على برودة أعصابك، وحاول ان تاخذ اجازة لاخر العام.

السرطان

مهنيًا: تستوعب ما حصل معك في الماضي، وتحاول الدخول في مشاريع جديدة.

عاطفيًا: تعيش يوم جيد ويشير اليوم إلى بداية علاقة عاطفية أو بداية مرحلة جديدة.

صحيًا: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، خاصة حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي.

الأسد

مهنيًا: لا تتراجع أمام بعض العقبات الصغيرة التي يضعها الخصوم في وجهك، واجههم وتغلب على نياتهم السيئة.

عاطفيًا: تعيش أوقات سعيدة بأخر أيام من السنة مليئة بالحب والآمال والأحلام، وتتلقى مفاجآت غير متوقعة من الشريك.

صحيًا: حافظ على صحة قلبك فهو قد لا يتحمل المتاعب.

العذراء

مهنيًا: قد تتبدل الظروف لمصلحتك وتطلع على معلومات وأفكار تجعلك تترقى في العمل.

عاطفيًا: اندفاع الشريك لإرضائك يورطه في بعض المشكلات، حاول الوقوف بجانبه.

صحيًا: لا ترهق نظرك في كثرة المطالعة، وخصوصًا في المساء، بل خذ قسطًا من الراحة.

الميزان

مهنيًا: أنت مقدم على فترة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة كبيرة في العمل.

عاطفيًا: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات، فقد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي.

صحيًا: إذا أحسست بأنك تتنفس بصعوبة، سارع فورًا إلى زيارة الطبيب قبل أن تتفاقم الامور.

العقرب

مهنيًا: تشتعل النقاشات بينك وبين الزملاء، وتسود الأجواء العدائية والمتوترة، وتكثر الانتقادات والكلام الجارح.

عاطفيًا: عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك.

صحيًا: حاول تتمالك الأعصاب وتكون هادئ ومتماسك.

القوس

مهنيًا: تأثيرات إيجابية على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية وقد تبلغ هدفك قريبًا.

عاطفيًا: العلاقة بينك وبين الشريك لن يستطيع المغرضون والمصطادون تعكيرها لأنها قائمة على أسس صلبة.

صحيًا: كن من أصحاب الأجسام الرشيقة للمحافظة علي صحتك.

الجدي

مهنيًا: تتمتع بنشاط كبير مما يساعدك على إتمام أعمالك كلها براحة وإتقان.

عاطفيًا: تتفهّم قلق الحبيب وتتواصل معه بطريقة دبلوماسية وتنجح في التخلص من التشنجات التي تسيطر على العلاقة.

صحيًا: يوم مناسب للقيام بنشاطات رياضية تنسيك متاعب العمل وهمومه.

الدلو

مهنيًا: أعد النظر في طريقة إسرافك للمال، فقد تقع في مأزق مالي كبير وكن على علاقة طيبة بزمالائك.

عاطفيًا: استمع إلى الشريك، إذا اعتمدت الصراحة في علاقتك معه سيبادلك بالمثل وتكونان مرتاحين.

صحيًا: خفف قدر الإمكان من رفع الأحمال الثقيلة، فأنت لم تتخلص نهائيًا من آلام الظهر.

الحوت

مهنيًا: هناك تطورات سعيدة وإيجابية، ربما تحصل على مساعدة مالية أو تشارك في ورشة عمل أو مؤتمر ما، وقد تتحقق لك أمنية كبيرة في العمل.

عاطفيًا: البرودة بينك وبين الشريك تسبب بعض الفتور في العلاقة.

صحيًا: تحقق من أنك تتقيد بتعليمات الطبيب المتعلقة بتمارين الظهر، للتخلص من آلامه المزعجة.