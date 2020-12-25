حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 25 ديسمبر 2020

الحمل
مهنيًا: انفراجات في بعض المجالات تمتد آثارها الإيجابية لتطال محيطك المهني مع توافر مبلغ مالى كبير.
عاطفيًا: يوم رومانسي يعدك بأجواء عاطفية حتى آخر السنة، وبالفرص الجديدة وتحقيق رغبات.
صحيًا: تجنب قدر الإمكان إرهاق نفسك ومارس الرياضة.
الثور
مهنيًا: عليك استغلال الأجواء الإيجابية في العمل إلى أقصى الحدود، فالفترة المقبلة قد تشهد عدم استقرار.
عاطفيًا: احذر الازدواجية في العلاقات وكن مخلص للشريك.
صحيًا: حان الوقت لاتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.
الجوزاء
مهنيًا: تخف الحركة وتتراجع الحظوظ قليلًا، وقد تطرأ مشكلة ما في العمل تجعلك مضطر إلى صرف بعض الأموال بصورة مفاجئة.
عاطفيًا: يوم جيد مع الشريك يشعركم بالسعادة والاطمئنان في اجواء رومانسية.
صحيًا: حافظ على برودة أعصابك، وحاول ان تاخذ اجازة لاخر العام.
السرطان
مهنيًا: تستوعب ما حصل معك في الماضي، وتحاول الدخول في مشاريع جديدة.
عاطفيًا: تعيش يوم جيد ويشير اليوم إلى بداية علاقة عاطفية أو بداية مرحلة جديدة.
صحيًا: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، خاصة حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي.
الأسد
مهنيًا: لا تتراجع أمام بعض العقبات الصغيرة التي يضعها الخصوم في وجهك، واجههم وتغلب على نياتهم السيئة.
عاطفيًا: تعيش أوقات سعيدة بأخر أيام من السنة مليئة بالحب والآمال والأحلام، وتتلقى مفاجآت غير متوقعة من الشريك.
صحيًا: حافظ على صحة قلبك فهو قد لا يتحمل المتاعب.
العذراء
مهنيًا: قد تتبدل الظروف لمصلحتك وتطلع على معلومات وأفكار تجعلك تترقى في العمل.
عاطفيًا: اندفاع الشريك لإرضائك يورطه في بعض المشكلات، حاول الوقوف بجانبه.
صحيًا: لا ترهق نظرك في كثرة المطالعة، وخصوصًا في المساء، بل خذ قسطًا من الراحة.
الميزان
مهنيًا: أنت مقدم على فترة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة كبيرة في العمل.
عاطفيًا: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات، فقد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي.
صحيًا: إذا أحسست بأنك تتنفس بصعوبة، سارع فورًا إلى زيارة الطبيب قبل أن تتفاقم الامور.
العقرب
مهنيًا: تشتعل النقاشات بينك وبين الزملاء، وتسود الأجواء العدائية والمتوترة، وتكثر الانتقادات والكلام الجارح.
عاطفيًا: عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك.
صحيًا: حاول تتمالك الأعصاب وتكون هادئ ومتماسك.
القوس
مهنيًا: تأثيرات إيجابية على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية وقد تبلغ هدفك قريبًا.
عاطفيًا: العلاقة بينك وبين الشريك لن يستطيع المغرضون والمصطادون تعكيرها لأنها قائمة على أسس صلبة.
صحيًا: كن من أصحاب الأجسام الرشيقة للمحافظة علي صحتك.
الجدي
مهنيًا: تتمتع بنشاط كبير مما يساعدك على إتمام أعمالك كلها براحة وإتقان.
عاطفيًا: تتفهّم قلق الحبيب وتتواصل معه بطريقة دبلوماسية وتنجح في التخلص من التشنجات التي تسيطر على العلاقة.
صحيًا: يوم مناسب للقيام بنشاطات رياضية تنسيك متاعب العمل وهمومه.
الدلو
مهنيًا: أعد النظر في طريقة إسرافك للمال، فقد تقع في مأزق مالي كبير وكن على علاقة طيبة بزمالائك.
عاطفيًا: استمع إلى الشريك، إذا اعتمدت الصراحة في علاقتك معه سيبادلك بالمثل وتكونان مرتاحين.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من رفع الأحمال الثقيلة، فأنت لم تتخلص نهائيًا من آلام الظهر.
الحوت
مهنيًا: هناك تطورات سعيدة وإيجابية، ربما تحصل على مساعدة مالية أو تشارك في ورشة عمل أو مؤتمر ما، وقد تتحقق لك أمنية كبيرة في العمل.
عاطفيًا: البرودة بينك وبين الشريك تسبب بعض الفتور في العلاقة.
صحيًا: تحقق من أنك تتقيد بتعليمات الطبيب المتعلقة بتمارين الظهر، للتخلص من آلامه المزعجة.
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