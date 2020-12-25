ما هو السن المثالى لزواج برجك الفلكي؟

كل شخص له شخصيته المستقلة التي تحدد أهدافه، لكن أمر الزواج والحياة العاطفية، يحدد علم الفلك عمرا مثاليا للارتباط وفق كل برج.وتتحدث للدستور خبيرة عالمة الفلك منى أحمد عن العمر المناسب لزواج الابراج المختلفة.

- برج الحمل:

يتزوج الحمل في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات لانه يميل إلى الاستقلالية والحرية.

- برج الثور:

يتزوج الثور في منتصف العشرينات لانه يحب الاستقرار والهدوء في حياة عائلية.

- برج الجوزاء:

يتزوج الجوزاء في منتصف الثلاثينات، كل حلمه قصة رومانسية، لذا يستغرق وقتا طويلا للبحث عن توأم روحه لسنوات كثيرة.

- برج السرطان:

الوقت المثالي لزواج مواليد السرطان هو بداية الثلاثينات، رغم انهم يملكون شخصية محبوبة في كل مراحل حياتهم.

- برج الأسد:

الحب من أبرز اهتمامات مواليد الأسد، لذلك ممكن أن ينتظروا حتى أواخر سن الثلاثينات للتأكد من اختيارهم الجيد لشريك الحياة.

- برج العذراء:

يرغب العذراء بالزواج في منتصف العشرينات، لانه يحقق له الاستقرار والسعادة العائلية.

- برج الميزان:

الزواج المبكر من الأمور التي يحبها مواليد برج الميزان، رغم أن ذلك يكون صعبا ببخصوص الحياتية والمالية.

- برج العقرب:

يتزوج برج العقرب بين منتصف العشرينات إلى أواخر الثلاثينات فه يحب الاستقلالية، الا ان عواطفه تدفعه الى الزواج المبكر.

- برج القوس:

يتزوج مواليد برج القوس في اواخر سن الثللاثينات لانهم يعشقون الحرية وهي الشعار الابرز في حياتهم.

- برج الجدي:

يتزوج مواليد برج الجدي في سن بين 25 و30 عام لأنهم يحتاجون الى الراحة والامان.

- برج الدلو:

يتزوج برج الدلو في أوائل العشرينات من عمره لضمان الاستقرار في المستقبل وحياة افضل.

- برج الحوت:

يتزوج مواليد برج الحوت بعد تجاوزه سن الثلاثين بسبب الخوف من المغامرة في العلاقات بسبب طيبته الزائدة.