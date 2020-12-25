ما هو السن المثالى لزواج برجك الفلكي؟

زواج برجك الفلكي
وتتحدث للدستور خبيرة عالمة الفلك منى أحمد عن العمر المناسب لزواج الابراج المختلفة.
- برج الحمل:
يتزوج الحمل في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات لانه يميل إلى الاستقلالية والحرية.
- برج الثور:
يتزوج الثور في منتصف العشرينات لانه يحب الاستقرار والهدوء في حياة عائلية.
- برج الجوزاء:
يتزوج الجوزاء في منتصف الثلاثينات، كل حلمه قصة رومانسية، لذا يستغرق وقتا طويلا للبحث عن توأم روحه لسنوات كثيرة.
- برج السرطان:
الوقت المثالي لزواج مواليد السرطان هو بداية الثلاثينات، رغم انهم يملكون شخصية محبوبة في كل مراحل حياتهم.
- برج الأسد:
الحب من أبرز اهتمامات مواليد الأسد، لذلك ممكن أن ينتظروا حتى أواخر سن الثلاثينات للتأكد من اختيارهم الجيد لشريك الحياة.
- برج العذراء:
يرغب العذراء بالزواج في منتصف العشرينات، لانه يحقق له الاستقرار والسعادة العائلية.
- برج الميزان:
الزواج المبكر من الأمور التي يحبها مواليد برج الميزان، رغم أن ذلك يكون صعبا ببخصوص الحياتية والمالية.
- برج العقرب:
يتزوج برج العقرب بين منتصف العشرينات إلى أواخر الثلاثينات فه يحب الاستقلالية، الا ان عواطفه تدفعه الى الزواج المبكر.
- برج القوس:
يتزوج مواليد برج القوس في اواخر سن الثللاثينات لانهم يعشقون الحرية وهي الشعار الابرز في حياتهم.
- برج الجدي:
يتزوج مواليد برج الجدي في سن بين 25 و30 عام لأنهم يحتاجون الى الراحة والامان.
- برج الدلو:
يتزوج برج الدلو في أوائل العشرينات من عمره لضمان الاستقرار في المستقبل وحياة افضل.
- برج الحوت:
يتزوج مواليد برج الحوت بعد تجاوزه سن الثلاثين بسبب الخوف من المغامرة في العلاقات بسبب طيبته الزائدة.
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