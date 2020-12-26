حظك اليوم.. برج الثور السبت 26 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الثورعلى النحو التالي:مهنيًا: الجو واعد ومشرق وغني بالتطورات المهنية السعيدة والإيجابية، وتحصل على مساعدة مالية او تشارك في ورشة عمل أو مؤتمر ما، وتحقق أمنية.

عاطفيًا: تفاهم مع الشريك يظهر لك حقيقته ويكشف أمامك شفافيته وإخلاصه، فتبدو الأمور أكثر وضوحًا.

صحيًا: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد تنفجر وتحطم وضعك الصحي، انتبه.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.