حظك اليوم.. برج القوس السبت 26 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:مهنيًا: يبدو أن الحمولة الملقاة على عاتقك تزداد ثقلًا، لا بأس من مشاركتها مع الزملاء.

عاطفيًا: تشعر بأن الحبيب يمارس ضغوطًا عليك، صارحه لإصلاح الأمور وتنقية الأجواء.

صحيًا: إذا كنت تعجز عن الحد من شراهتك، فما عليك سوى استشارة أخصائي تغذية اليوم قبل الغد.

