حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 26 ديسمبر2020

الحمل
مهنيًا: عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن.
عاطفيًا: الوضع العاطفي الخاص بك سيشهد جدال وخلاف كبير الشريك ولكن ستكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.
صحيًا: لا تغامر بوضعك الصحي من خلال عملك ساعات عمل إضافية.
الثور
مهنيًا: الجو واعد ومشرق وغني بالتطورات المهنية السعيدة والايجابية، وتحصل على مساعدة مالية او تشارك في ورشة عمل أو مؤتمر ما، وتحقق أمنية.
عاطفيًا: تفاهم مع الشريك يظهر لك حقيقته ويكشف أمامك شفافيته وإخلاصه، فتبدو الأمور أكثر وضوحًا.
صحيًا: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد تنفجر وتحطم وضعك الصحي، انتبه.
الجوزاء
مهنيًا: حتى لو عاكستك الظروف ثابر وكرّر المحاولات البنّاءة، تذكّر أنّه يوم جميل ولا يجوز ضرب طموحاتك وآمالك عرض الحائط.
عاطفيًا: أحزم أمرك وأقدم على مشروع الارتباط، اليوم مناسب، وأوضاعك المادية على أفضل ما يرام، والشريك بانتظار الكلمة النهائية منك.
صحيًا: انتفاخ في الإمعاء، عسر هضم، السبب إفراطك في تناول الطعام، لكن العلاج موجود.
السرطان
مهنيًا: قد تتحقق من أمر ما وتبحث عن حقيقة وتراقب ما يجري أو تقوم بمهمة معينة تتخذ بعدًا كبيرًا.
عاطفيًا: عليك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض المواقف التي أثارت تحفّظ الحبيب أو استياءه.
صحيًا: الأجواء السلبية المحيطة بك تكون عاملًا أساسيًا في تزايد الضغوط على حياتك.
الأسد
مهنيًا: تصطدم بعمليات التأخير فيثور غضبك وتتذمّر وتتطرف في مواقفك، لكن احذر لئلا يتفاقم نزاع تستفزه.
عاطفيًا: افتح قلبك للشريك تجد أنك سترتاح نفسيًا وتحصل على راحة البال وعلى من يفهمك.
صحيًا: قد تلازم الفراش يومين أو ثلاثة بناء على نصيحة الطبيب للتخلص من الإرهاق.
العذراء
مهنيًا: تجد حلولًا لكل شيء وتقدم على مبادرات مشكورة وتستوعب الأمور وتصحّحها وتجد الحلول.
عاطفيًا: لا تضغط على الشريك فهو يبحث عن مبرّر، لذلك يستحسن استيعابه سريعًا ومساعدته في كل ما يعانيه.
صحيًا: لا تتردد في الاتصال بطبيب الأسنان وتحديد موعد معه للكشف على أسنانك.
الميزان
مهنيًا: لا تلعب بالنار لأنّك لن تكتفي بحرق أصابعك فحسب، بل ستشعل أعصابك واستقرارك، لكنّ الزملاء يقفون إلى جانبك.
عاطفيًا: تتخذ عواطفك شكلًا جديدًا وتبلغ مرحلة غير منتظرة، فتصبو أنت إلى المثاليّة وتتوصل إلى ذلك.
صحيًا: بسبب الوزن الزائد الذي وصلت إليه، أنت أمام قرار حاسم للتخلص منه، فافعل اللازم.
العقرب
مهنيًا: أنت بحاجة ماسّة إلى الراحة لمعاودة نشاطك بحماسة وإتمام مهامك التي انشغلت عنها بسبب بعض المشاكل المهنية.
عاطفيًا: تحلّ مشاكلك العاطفية تدريجًا، وتعود علاقتك بالحبيب إلى سابق عهدها وتعيش فترة ذهبية من الحب الصادق والجياش.
صحيًا: تشعر ببعض التعب في المعدة، السبب كثرة الإرهاق وإثارة أعصابك.
القوس
مهنيًا: يبدو أن الحمولة الملقاة على عاتقك تزداد ثقلًا، لا بأس من مشاركتها مع الزملاء.
عاطفيًا: تشعر بأن الحبيب يمارس ضغوطًا عليك، صارحه لإصلاح الأمور وتنقية الأجواء.
صحيًا: إذا كنت تعجز عن الحد من شراهتك، فما عليك سوى استشارة أخصائي تغذية اليوم قبل الغد.
الجدي
مهنيًا: يرافقك الحظّ في جميع تحركاتك، ويقدّم لك العون والدعم والانفراج لأعمالك إذا كانت معقّدة.
عاطفيًا: ابتعد عن السطحية في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقًا معه، فهذا يفيدك أكثر.
صحيًا: من المفيد أن تخصّص ساعة للمشي أو الهرولة صباحًا، وستشعر بارتياح كبير طوال النهار.
الدلو
مهنيًا: تجنّب التدخّل في شؤون الآخرين، قد تعرّض وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل، لكنك تستدرك الأمر سريعًا.
عاطفيًا: الصدق والشفافية هما عنوان هذا اليوم وكل يوم مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة.
صحيًا: تشكو وضعًا صحيًا يلازمك منذ مدة، وأنت على يقين أن علاجه الوحيد هو ممارسة الرياضة.
الحوت
مهنيًا: تتمتع بنشاط وحيوية ولديك المقدرة لإنجاز الكثير من المهام الشاقة الملقاة على عاتقك وتنجح.
عاطفيًا: تلتقي شخصًا من الطرف الآخر يثير إعجابك، لكنك تبقي الأمر سرًا ريثما تتعرف إليه أكثر.
صحيًا: إثارة عصبيتك هذا اليوم قد تسبب لك انزعاجًا كبيرًا، تخلص منه بالمشي مع أحد أفراد العائلة.
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