حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 27 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:



مهنيًا: لا تتهور كثيرًا في اتخاذ القرارات المهمة، بل عليك أن تكون أكثر حذرًا في تصرفاتك لضمان مستقبل أفضل.

عاطفيًا: غيوم بسيطة تهدّد العلاقة بالشريك، لكنّ بعض الصبر يؤدّي حتمًا إلى تصويب البوصلة مجددًا.

صحيًا: حاول التوفيق بين فترات العمل والفترات الضرورية للراحة والقيام بالتمارين الرياضية.



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